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Александр Градский попал в реанимацию с подозрением на инсульт

РИА "ФедералПресс"
52 минуты назад

В медиа появилась информация о госпитализации Александра Градского в реанимацию с подозрением на инсульт.

Александр Градский попал в реанимацию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Домашние не могли привести его в сознание в течение часа», – пишут в прессе.

Согласно информации Telegram-канала «112» и медиа, народный артист России Александр Градский начал жаловаться на плохое самочувствие после перенесенного в сентябре коронавируса. После болезни композитор почти перестал вставать из-за слабости и боли в ногах.

26 ноября скорая увезла Градского в больницу с подозрением на обширное кровоизлияние в головном мозге. Сейчас артист находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК».

Шоу-бизнес,Александр Градский,РИА Новости,
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