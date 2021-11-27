Александр Градский попал в реанимацию

В медиа появилась информация о госпитализации Александра Градского в реанимацию с подозрением на инсульт.
«Домашние не могли привести его в сознание в течение часа», – пишут в прессе.
Согласно информации Telegram-канала «112» и медиа, народный артист России Александр Градский начал жаловаться на плохое самочувствие после перенесенного в сентябре коронавируса. После болезни композитор почти перестал вставать из-за слабости и боли в ногах.
26 ноября скорая увезла Градского в больницу с подозрением на обширное кровоизлияние в головном мозге. Сейчас артист находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на «МК».