Александр Градский попал в реанимацию

В медиа появилась информация о госпитализации Александра Градского в реанимацию с подозрением на инсульт.

«Домашние не могли привести его в сознание в течение часа», – пишут в прессе.

Согласно информации Telegram-канала «112» и медиа, народный артист России Александр Градский начал жаловаться на плохое самочувствие после перенесенного в сентябре коронавируса. После болезни композитор почти перестал вставать из-за слабости и боли в ногах.