Новую жену Гогена Солнцева избили у Малахова

Давняя подруга Гогена Солнцева Лидия Алифиренко набросилась на новую жену шоумена и оттаскала ее за волосы во время прямого эфира Андрея Малахова.

Гоген Солнцев около двух месяцев назад развелся с первой женой Екатериной Терешкович, которая была намного старше него. Новой избранницей шоумена стала дочь Терешкович Полина Давыдова. Она уже ждет ребенка от шоумена. В пятницу Солнцев вместе с новой супругой пришел на шоу Андрей Малахова.

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Говоря о причинах развода с Терешкович, Солнцев заявил, что его бывшая супруга, как ему кажется, «стала страдать сужением сосудов головного мозга». По его словам, его бывшая жена стала пропадать из дома по ночам, пить и приводить домой посторонних людей с улицы.

Солнцев сообщил, что перед разводом они с Екатериной уже продолжительное время не были мужем и женой. Он подчеркнул, что отношения с Полиной начались уже после того, как фактически завершилась его совместная жизнь с Екатериной. А когда он узнал, что новая возлюбленная ждет ребенка, вопрос о женитьбе решился сам собой.

Давыдова, в свою очередь, сообщила, что взяла фамилию супруга, и теперь она официально – Полина Солнцева. Она также заявила, что не сообщала маме о своем замужестве, так как «она уже не в том возрасте».

В студию также пригласили давнюю подругу Гогена и его бывшей супруги Екатерины Лидию Алифиренко, которая сразу набросилась на Полину.

«Сиди, кобелина! Сидеть сказала, твари! Ты — проститутка! Посмотри на себя, шалава! Ты свою мать предала!» - заявила Алифиренко.

Она оттаскала беременную Полину за волосы. До этого Алифиренко устроила скандал на свадьбе Солнцева и Давыдовой, видеозапись которой была показана в эфире шоу.

Следующей гостьей студии стала мать Полины и бывшая жена Гогена Екатерина Терешкович. Она также набросилась на Полину и заявила, что у нее «нет больше дочери».

Терешкович и Алифиренко продолжили перепалку с молодоженами. При этом Терешкович, говоря о причинах развода с Гогеном Солнцевым, заявила, что «он давит, он угнетает, он переходит к физическим действиям». По словам, Терешкович, она неоднократно обращалась в больницу с побоями.