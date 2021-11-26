«Придется выгнать»: Маша Распутина предъявила ультиматум дочери

Певица Маша Распутина пригрозила выгнать дочь из дома, если та еще раз пойдет на ток-шоу. Об этом она заявила «Собеседнику».
Распутина опровергла слухи о том, что именно она отправила 21-летнюю дочь Машу на съемки к Андрею Малахову. По словам певицы, «надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь». Распутина пояснила, что Маша отправилась на ток-шоу, потому что у нее «накипела злость» на сводного брата Романа Захарова.
Певица подчеркнула, что им с мужем придется выгнать дочь из дома, если она решится на участие в ток-шоу еще раз.
«Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести себя нельзя. Но ничего не помогло», - посетовала Распутина.
По словам артистки, дочь «в таком дерьме искупала» ее имя, что у них с мужем «чуть инфаркт не случился».
Мария Захарова в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обвинила сводного брата Романа в домогательствах и оскорблениях. Роман же заявил, что девушка регулярно его провоцирует. В результате словесная перепалка перешла в драку и разнимать родственников пришлось охранникам.