«Придется выгнать»: Маша Распутина предъявила ультиматум дочери

«Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести себя нельзя. Но ничего не помогло», - посетовала Распутина.