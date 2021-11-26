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«Придется выгнать»: Маша Распутина предъявила ультиматум дочери

Вероника Полынина
59 минут назад

Певица Маша Распутина пригрозила выгнать дочь из дома, если та еще раз пойдет на ток-шоу. Об этом она заявила «Собеседнику».

«Придется выгнать»: Маша Распутина предъявила ультиматум дочери
Фото: InstagramInstagram

Распутина опровергла слухи о том, что именно она отправила 21-летнюю дочь Машу на съемки к Андрею Малахову. По словам певицы, «надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь». Распутина пояснила, что Маша отправилась на ток-шоу, потому что у нее «накипела злость» на сводного брата Романа Захарова.

Певица подчеркнула, что им с мужем придется выгнать дочь из дома, если она решится на участие в ток-шоу еще раз.

«Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории. Она и в первый раз пошла на программу, и во второй, поставив нас перед уже свершившимся фактом. Мы объясняли ей, говорили, что так вести себя нельзя. Но ничего не помогло», - посетовала Распутина.

По словам артистки, дочь «в таком дерьме искупала» ее имя, что у них с мужем «чуть инфаркт не случился».

Мария Захарова в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обвинила сводного брата Романа в домогательствах и оскорблениях. Роман же заявил, что девушка регулярно его провоцирует. В результате словесная перепалка перешла в драку и разнимать родственников пришлось охранникам.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Мария Захарова,Андрей Малахов,
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