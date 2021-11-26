На семью Пугачевой подал в суд влиятельный бизнесмен

Влад — сын покойного брата артистки. В его семье растет дочка, которую решили назвать в честь тети — Алла. Став отцом Влад понял, что обеспечить семью можно лишь с помощью бизнеса, для чего он приобрел у бизнесмена салон красоты. Сейчас предприниматель требует с Влада деньги — Гольдберг уверяет, что лишился 8 млн рублей из-за скидки, однако выступления так и не дождался. При этом родственники звезды уверяют, что предприниматель врет, пытаясь добиться выгоды.