На семью Пугачевой подал в суд влиятельный бизнесмен

На племянника Аллы Пугачевой Влада подал в суд бизнесмен Игорь Гольдберг. Как сообщает «КП», предприниматель заявил, что сделал родственнику Примадонны большую скидку при покупке салона красоты взамен на организацию концерта певицы.
Влад — сын покойного брата артистки. В его семье растет дочка, которую решили назвать в честь тети — Алла. Став отцом Влад понял, что обеспечить семью можно лишь с помощью бизнеса, для чего он приобрел у бизнесмена салон красоты. Сейчас предприниматель требует с Влада деньги — Гольдберг уверяет, что лишился 8 млн рублей из-за скидки, однако выступления так и не дождался. При этом родственники звезды уверяют, что предприниматель врет, пытаясь добиться выгоды.
«Этот человек врет. У нашего адвоката есть все документы и расписки, которые доказывают факт передачи денег Гольдбергу. И как вы себе представляете, чтобы Влад спекулировал именем тети, обещая ее концерт? Он с большим уважением относится к Алле Борисовне», — заявила жена племянника Пугачевой Гузель.
Сама Пугачева ситуацию никак не прокомментировала, а его родственники уверяют, что Влад бы не стал добиваться выгоды, прикрываясь именем певицы.