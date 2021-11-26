Брат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина

Брат Алишера Моргенштерна Максим в беседе с NEWS.ru опроверг обвинения о причастности рэпера к торговле наркотиками в соцсетях, которые предъявил певцу председатель СК Александр Бастрыкин.
«Вины Алишера в торговле наркотиками нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешел дорогу», — приводятся в материале слова Максима Моргенштерна.
Сообщения о «бегстве» рэпера сначала в Минск, а потом в Дубай, брат музыканта и вовсе отказался комментировать. О фактическом местоположении Моргенштерна Максим также не ответил, но признался, что «боится в России говорить про представителей власти».
Ранее стало известно, что Моргенштерн отменил все свои ближайшие концерты в России. Концертный директор рэпера объяснил изменения в расписании пандемией коронавируса. Однако поклонники музыканта считают, что покинут Россию и перенести концерты Моргенштерна заставили заявления главы СК Александра Бастрыкина о торговле наркотиками.