Брат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина

Брат Алишера Моргенштерна Максим в беседе с NEWS.ru опроверг обвинения о причастности рэпера к торговле наркотиками в соцсетях, которые предъявил певцу председатель СК Александр Бастрыкин.

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«Вины Алишера в торговле наркотиками нет. Думаю, разговоры об этом могут быть связаны с тем, что он кому-то не тому перешел дорогу», — приводятся в материале слова Максима Моргенштерна.

Сообщения о «бегстве» рэпера сначала в Минск, а потом в Дубай, брат музыканта и вовсе отказался комментировать. О фактическом местоположении Моргенштерна Максим также не ответил, но признался, что «боится в России говорить про представителей власти».