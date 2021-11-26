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Галкин вспомнил о трижды пропустившем самолет пьяном Баскове

Елена Прошина
28 минут назад

Юморист Максим Галкин рассказал, как певец Николай Басков, будучи пьяным, пропустил три рейса: два в Москву и один в США. Этой историей он поделился на шоу «Блеф».

Галкин вспомнил о трижды пропустившем самолет пьяном Баскове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его», – рассказал Галкин.

Юморист добавил, что, оставшись в аэропорту с выключенным из-за севшего заряда телефоном, Басков смог объяснить консьержу American Express, что ему срочно необходимо попасть в Москву любым способом.

Тогда, по словам Галкина, певец отправился в российскую столицу по маршруту: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Вот только добраться до места назначения Баскову снова не удалось, поскольку третий самолет в Москву он также пропустил, когда понял, что все равно опоздает.

«Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль «Большая разница»», – завершил рассказ Галкин.

Басков признался, что обмочился во время своего первого выступления на сцене.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Басков,
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