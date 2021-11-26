Галкин рассказал, как пьяный Басков пропустил три самолета

Юморист Максим Галкин на шоу "Блеф" рассказал, как певец Николай Басков из-за пьянства опоздал на три рейса: два в Москву и один в США.
"Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его", – вспомнил Галкин.
По словам юмориста, Басков, оставшись в аэропорту с разряженным телефоном и без зарядки, объяснил консьержу American Express, что ему срочно надо попасть в Москву любым способом.
Тогда музыкант отправился в столицу России по маршруту: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Однако добраться до места назначения Баскову не удалось: третий самолет в Москву он также пропустил, так как понял, что все равно опоздает.
"Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль "Большая разница"", – закончил историю Галкин.
Ранее Басков рассказал, как обмочился во время своего первого выступления на сцене.