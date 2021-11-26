Галкин рассказал, как пьяный Басков пропустил три самолета

"Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его", – вспомнил Галкин.