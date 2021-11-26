Зарубина обвинила Малинина в браке ради прописки

Певица и актриса Ольга Зарубина рассказала, что народный артист России Александр Малинин женился на ней в 1983 году, чтобы получить московскую прописку. Своей историей она поделилась с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба Человека».

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Зарубина призналась, что Малинин в течение трех дней не появлялся дома, а также заставил ее сделать аборт во время первой беременности. Вторую беременность Зарубина выносила и в 1985 году родила дочь Киру, с которой артист не поддерживает отношения.

«Он сказал, что это мое решение, и ушел гулять. Вскоре сказал, что любит другую. У него все просто. Полюбил и ушел», — рассказала женщина.

В третьем браке с супругой Эммой у Малинина появились двойняшки Фрол и Устинья, общается артист и со своим сыном Никитой от первого брака с Инной Курочкиной, не разговаривает лишь с Кирой.

«Когда в семье есть любовь, то женщина принимает всех детей мужа. Там нет любви, только ревность», — считает актриса.