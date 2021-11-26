«Противно»: Салтыков осудил поведение Баскова и Киркорова

Российский музыкант Виктор Салтыков раскритиковал выступления отечественных певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. По словам артиста, знаменитости должны вести себя скромнее, сообщает «Собеседник».

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То, что сегодня видит зритель на сцене, является неподобающим, считает Салтыков.

По мнению музыканта, Киркоров и Басков одинаково негативно провоцируют публику своим поведением. Общественность может относиться к ним с уважением только из-за продолжительного пребывания артистов на сцене, утверждает певец. При этом выступления знаменитостей уже давно могли бы стать скромнее.

«До нафталина противно», – резко замечает Салтыков.

Кроме того, артист отметил, что в России есть множество талантливых молодых артистов. А руководству телеканалов он рекомендовал давать возможности именно молодым, а не зарабатывать на сценическом образе «старой гвардии».

В качестве примера Салтыков привел западный шоу-бизнес, где у каждого артиста есть своя ниша и своя востребованность.