В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

«Маэстро» Понасенков предложил депортировать рэперов в Африку

Елена Прошина
58 минут назад

Историк и публицист Евгений Понасенков предложил отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Так он прокомментировал вероятный отъезд Моргенштерна в Дубай, который последовал за обвинениями в адрес артиста о продаже наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».

«Маэстро» Понасенков предложил депортировать рэперов в Африку
Фото: InstagramInstagram

«Я думаю, что эту информацию надо проверять, потому что заявление серьезное. Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую», - поделился Понасенков.

Кроме того, публицист отметил, что это место подошло бы в том числе для отдыха председателя СК Александра Бастрыкина.

«А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - добавил историк.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Моргенштерн спешно уехал из России после обвинений в свой адрес.

Первоначально он поехал в Минск, а сейчас находится в одном из отелей Дубая, где должен пройти концерт артиста.

В то же время в Москве временно закрыли ресторан Kaif, владельцем которого является рэпер. В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем без лицензии.

Шоу-бизнес,Евгений Понасенков,Александр Бастрыкин,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители