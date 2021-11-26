«Маэстро» Понасенков предложил депортировать рэперов в Африку

Историк и публицист Евгений Понасенков предложил отправить всех рэперов страны куда-нибудь в Африку. Так он прокомментировал вероятный отъезд Моргенштерна в Дубай, который последовал за обвинениями в адрес артиста о продаже наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».
«Я думаю, что эту информацию надо проверять, потому что заявление серьезное. Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую», - поделился Понасенков.
Кроме того, публицист отметил, что это место подошло бы в том числе для отдыха председателя СК Александра Бастрыкина.
«А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово», - добавил историк.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».
Позднее в СМИ появилась информация о том, что Моргенштерн спешно уехал из России после обвинений в свой адрес.
Первоначально он поехал в Минск, а сейчас находится в одном из отелей Дубая, где должен пройти концерт артиста.
В то же время в Москве временно закрыли ресторан Kaif, владельцем которого является рэпер. В заведении прошла внеплановая проверка, в ходе которой обнаружилось, что в баре торговали нелегальным алкоголем без лицензии.