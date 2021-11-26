«Сбежавший» из России Моргенштерн отменил концерты

Концертный директор Моргенштерна заявил, что в ближайшее время у рэпера не будет выступлений в России, а запланированное на 26 ноября шоу в московском клубе Gipsy перенесено по меньшей мере на весну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Причиной отмены выступлений Алишера названа пандемия коронавируса. При этом представитель артиста не исключил, что Моргенштерн может приезжать на частные мероприятия на территории страны.

Отметим, что 25 ноября клуб Gipsy приостановил продажу билетов на концерт Моргенштерна.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск. Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии.