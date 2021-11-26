Тина Канделаки раскрыла секрет идеальной фигуры

Тина Канделаки то и дело хвастается спортивным торсом и показывает тренировки. Но важная часть любой физической нагрузки – питание. В Instagram звезда раскрыла, как же не потолстеть к лету.

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«Почему вы все время едите цветы?» – спрашивают Канделаки.

Нет, это не значит, что пора переходить на травоядную диету. Цветы – декор, которым питается наш мозг.

«Если вы украсите даже простую гречку, в мозг поступит дополнительный гормон удовольствия», – уверена звездная ведущая.

В день Канделаки съедает около 1200-1300 калорий. Но у каждого должен быть свой индивидуальный расчет. Это зависит от массы тела, образа жизни.

Сладкое Тина разрешает, но только с натуральным сахаром – фрукты, ягоды, некоторые виды шоколада. А вот белый сахар нужно навсегда исключить из рациона.

Больше всего Канделаки ест белок. А, если очень хочется хлеба, то берет бездрожжевой.

Иногда ведущая прибегает к интервальному голоданию. Она есть 16/8. А готовит ей личный помощник. Он следует рекомендациям нутрициолога.