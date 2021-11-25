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Суд отказал в иске вдове Бориса Грачевского

Вероника Полынина
55 минут назад

Арбитражный суд Москвы отказал вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской в доступе к документам ООО «Ералаш», которые она требовала для оценки своей доли наследства в компании. Об этом сообщают «Известия».

Суд отказал в иске вдове Бориса Грачевского
Фото: ТАССТАСС

«В иске отказать», - говорится в постановлении суда.

Ранее к Белоцерковской и другим наследникам Грачевского поступили два иска от ООО «Ералаш» и продюсерского центра «Ералаш» о взыскании 18,5 млн рублей по договору займа. Адвокат вдовы Грачевского Евгений Бранецкий сообщил, что его клиентке не было известно о кредите.

«Деньги, вероятно, брал взаймы Грачевский, а требуют теперь с его близких. Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды», - рассказывал Бранецкий «Стархиту».

Кроме того, бывший партнер Грачевского Аркадий Григорян подал к Белоцерковской иск о защите чести и достоинства. Вероятно, он связан с обвинениями в подделке подписей, которые Белоцерковская выдвигала в его адрес.

По ее словам, экспертиза установила подделку на документе, по которому 50% доли в «Ералаше» перешли в руки Григоряна.

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер в январе 2021 года от последствий коронавируса.

Шоу-бизнес,Евгений Бранецкий,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,StarHit,
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