Внучка актрисы Немоляевой покорила сердце Бориса Корчевникова

Внучка актрисы Светланы Немоляевой Полина покорила сердце телеведущего и продюсера Бориса Корчевникова, сообщают «Вести.ру».
Светлана Немоляева стала гостьей программы «Судьба человека» и в ходе интервью показала ведущему фотографии своей внучки Полины.
Корчевников оказался покорен красотой девушки и стал выпытывать подробности ее личной жизни.
«Она такая красавица! Так на папу похожа и на дедушку. Господи, боже мой. Она с женихом вас познакомила?» - заявил телеведущий.
Немоляева уклонилась от ответа, отметив, что не хочет распространяться о личной жизни внучки, потому что боится «получить за это по первое число».
Однако Корчевников решил не сдаваться. Узнав, что они с Полиной почти соседи, он поинтересовался у актрисы:
«А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду…».
В ответ Светлана Немоляева заметила, что «на Тверской магазинов нет».
31-летняя Полина Лазарева – дочь актера Александра Лазарева-младшего, актриса московского театра имени В.В. Маяковского.