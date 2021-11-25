Внучка актрисы Немоляевой покорила сердце Бориса Корчевникова

Внучка актрисы Светланы Немоляевой Полина покорила сердце телеведущего и продюсера Бориса Корчевникова, сообщают «Вести.ру».

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Светлана Немоляева стала гостьей программы «Судьба человека» и в ходе интервью показала ведущему фотографии своей внучки Полины.

Корчевников оказался покорен красотой девушки и стал выпытывать подробности ее личной жизни.

«Она такая красавица! Так на папу похожа и на дедушку. Господи, боже мой. Она с женихом вас познакомила?» - заявил телеведущий.

Немоляева уклонилась от ответа, отметив, что не хочет распространяться о личной жизни внучки, потому что боится «получить за это по первое число».

Однако Корчевников решил не сдаваться. Узнав, что они с Полиной почти соседи, он поинтересовался у актрисы:

«А когда Полина выходит из дома? Я там, может, прогуливаться буду. В магазин пойду…».

В ответ Светлана Немоляева заметила, что «на Тверской магазинов нет».