Инстасамку захотели привлечь к уголовной ответственности

В прокуратуру Свердловской области обратились представители общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» с просьбой привлечь к ответственности блогера и рэпершу Instasamka (Дарья Зотеева) за пропаганду разврата и проституции среди детей и молодежи. Об этом сообщает телеканал «360».

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«Надо прекращать это развращение молодежи и вообще людей. Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодежь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?» — рассказала телеканалу руководитель «Иван Чая» Элина Жгутова.

Она отметила, что прокуратура приняла их обращение и направила его в Роскомнадзор по Уральскому федеральному округу. По словам Жгутовой, они специально не собирали подписи под документом, но в центр постоянно приходит много жалоб.

«Мы постоянно получаем письма, жалобы. Люди не знают, что делать, они не понимают, как такое может твориться на глазах правоохранительных органов. Что еще они должны сделать на сцене, чтобы это можно было запретить», — добавила Жгутова.

Помимо Инстасамки активисты «Иван Чая» также попросили проверить ее парня, рэпера Moneyken (Олег Еропкин) и организаторов их концертов 17 сентября в Волгограде и 29 сентября в Екатеринбурге.

В центре считают, что в действиях артистов есть все признаки нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Общественники призывают привлечь Инстасамку и Moneyken к уголовной ответственности и запретить их концерты в России.