"Я царь и бог!" Кудрявцева закатила скандал из-за просьбы надеть маску

«То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас. Вы мне пишите: "Надо одевать маску". Ребят, одевайте маску, надевайте! Вот будете стадом — и одевайте! Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать. Я хожу в масках, да, берегу пожилых людей. Но это мое желание. Когда я хочу это сделать. Это мое личное здоровье, я свободный гражданин Российской Федерации. И не пишите мне никакую ***! Не бесите меня! На своей личной странице я царь и бог. Кто мне будет писать оскорбления, буду блокировать моментально», — приводятся в материале слова Кудрявцевой из сториз.