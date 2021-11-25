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"Я царь и бог!" Кудрявцева закатила скандал из-за просьбы надеть маску

Елена Прошина
42 минуты назад

Телеведущая Лера Кудрявцева в сториз в Instagram-аккаунте закатила истерику из-за произошедшего на почте конфликта. Сотрудники попросили надеть ее маску, но она отказалась и ушла без посылки, сообщает «Комсомольская правда».

"Я царь и бог!" Кудрявцева закатила скандал из-за просьбы надеть маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас. Вы мне пишите: "Надо одевать маску". Ребят, одевайте маску, надевайте! Вот будете стадом — и одевайте! Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать. Я хожу в масках, да, берегу пожилых людей. Но это мое желание. Когда я хочу это сделать. Это мое личное здоровье, я свободный гражданин Российской Федерации. И не пишите мне никакую ***! Не бесите меня! На своей личной странице я царь и бог. Кто мне будет писать оскорбления, буду блокировать моментально», — приводятся в материале слова Кудрявцевой из сториз.

Телеведущая отметила, что на почте она хотела понять, на каком основании ей отказали, предоставив нормативные документы, в которых бы было написано «не обслуживать посетителей без масок». Кудрявцевой дали какие-то бумаги, указ мэра Москвы, но в них, по ее словам, данного пункта она найти не смогла.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,Комсомольская правда,
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