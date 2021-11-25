Раскрыто местонахождение Моргенштерна

Накануне ночью рэпер Алишер Моргенштерн вместе с женой Диларой Зинатуллиной и охраной вылетел из Минска в Дубай. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.

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По предварительным данным, Моргенштерн уже заселился в одном из отелей Дубая. Также в материале отмечается, что в районе одиннадцати часов вечера в аэропорту Белоруссии рэпера видели в сопровождении его адвоката Сергея Жорина. Покинул ли он страну вместе с Моргенштерном, неизвестно. Адвокат не отвечает на звонки и отказывается давать комментарии.

Ранее предполагалось, что Моргенштерн уехал из Москвы после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о причастности рэпера к продаже наркотиков в интернете. Музыканта тогда заметили вместе с Зинатуллиной в поезде «Ласточка», который направлялся в Минск. Однако директор рэпера опроверг версию с побегом Моргенштерна, заявив, что в Белоруссии у него запланировано выступление на частной вечеринке.

СК уже несколько дней проводит проверку роликов музыканта на пропаганду наркотиков и девиантного поведения. В частности, за клипы «Розовое вино — 2» и Family рэпер уже заплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.