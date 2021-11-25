Слова о Гаркалине могут закончиться для Гузеевой уголовным преследованием

Адвокат Андрей Алешкин считает, что телеведущая Лариса Гузеева может стать фигурантом уголовного дела о клевете за ее слова о том, что актер Валерий Гаркалин не был привит от коронавируса, пишет «Комсомольская правда».

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Гаркалин умер 20 ноября от последствий коронавируса. После его смерти Гузеева заявила, что актер, который лежал с ней в больнице в соседней палате, не делал прививку от COVID-19. Ее поддержал продюсер Евгений Фридлянд, который уточнил, что актер купил сертификат.

Семья Гаркалина ответила на это, что артист был привит трижды: сначала вакциной «КовиВак», после которой у него не появились антитела, а затем - двумя компонентами вакцины «Спутник V».

Позже Гузеева и Фридлянд признались, что оговорили Гаркалина. По словам Гузеевой, она ничего не знает о прививках актера, и просто хотела «остановить поток антипрививочного мракобесия». А Фридлянд пояснил, что «неправильно использовал понятие «купленный сертификат».

По мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет».

«Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом», – сказал Алешкин.