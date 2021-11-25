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Бритни Спирс показала украинского кота Степана

Елена Прошина
40 минут назад

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram украинского кота по прозвищу Степан, который обрел популярность в Сети. Таким неожиданным способом она проиллюстрировала новость о выходе своего фильма «Кумир».

Бритни Спирс показала украинского кота Степана
Фото: ReutersReuters

«Только что сняла картину «Кумир». В нем точно будут хиты и яркие эпизоды с членами моей семьи. Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я – да», – поделилась в публикации исполнительница.

Бритни также предупредила подписчиков, что может на некоторое время пропасть. Тогда, по словам девушки, искать ее стоит где-нибудь рядом со Степаном.

Напомним, владелица животного периодически выкладывает в TikTok ролики с котом. Он мгновенно стал популярным среди пользователей соцсети. Больше всего подписчикам нравится видео, на котором Степан печально смотрит на бокалы с вином.

Ранее певица опубликовала в Instagram пост, где поделилась с поклонниками планами завести третьего ребенка. Бритни Спирс отметила , что на этот раз хочет родить девочку.

У певицы есть два сына Шон и Джейден. Оба мальчика появились в браке с Кевином Федерлайном, который в настоящее время занимается воспитанием сыновей.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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