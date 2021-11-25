Марк Рудинштейн впал в кому

Знаменитый продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн, который был госпитализирован 17 ноября с сердечным приступом, впал в кому после перенесенного инсульта.
Создателя кинофестиваля «Кинотавр» подключили к искусственной вентиляции легких. Последние сутки питание заслуженного работника культуры осуществляется через зонд. Днем ранее стало известно, что он перенес инсульт, после чего перестал реагировать на внешние раздражители.
Марку Рудинштейну в минувшем сентябре сделали серьезную операцию на сердце. Первые недели после хирургического вмешательства он чувствовал себя хорошо. Однако утром 16 ноября резко ощутил острые боли в области грудной клетки. Приехавшие по вызову медики приняли решение о срочной госпитализации 75-летнего кинокритика.