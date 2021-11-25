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Госпитализированный Марк Рудинштейн находится в коме

Слово и Дело
1 час назад

Знаменитый продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн, который был госпитализирован 17 ноября с сердечным приступом, впал в кому после перенесенного инсульта.

Марк Рудинштейн впал в кому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Создателя кинофестиваля «Кинотавр» подключили к искусственной вентиляции легких. Последние сутки питание заслуженного работника культуры осуществляется через зонд. Днем ранее стало известно, что он перенес инсульт, после чего перестал реагировать на внешние раздражители.

Марку Рудинштейну в минувшем сентябре сделали серьезную операцию на сердце. Первые недели после хирургического вмешательства он чувствовал себя хорошо. Однако утром 16 ноября резко ощутил острые боли в области грудной клетки. Приехавшие по вызову медики приняли решение о срочной госпитализации 75-летнего кинокритика.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,
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