Марк Рудинштейн впал в кому

Знаменитый продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн, который был госпитализирован 17 ноября с сердечным приступом, впал в кому после перенесенного инсульта.

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Создателя кинофестиваля «Кинотавр» подключили к искусственной вентиляции легких. Последние сутки питание заслуженного работника культуры осуществляется через зонд. Днем ранее стало известно, что он перенес инсульт, после чего перестал реагировать на внешние раздражители.