В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Моргенштерн мог сбежать в Дубай

Елена Прошина
15 минут назад

Рэпер Алишер Моргенштерн мог улететь в Дубай после того, как покинул Россию. Как сообщает «Пятый Канал» со ссылкой на собственный источник, в аэропорту его якобы сопровождал адвокат Сергей Жорин.

Моргенштерн мог сбежать в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным инсайдера, музыкант вылетел накануне поздно ночью и возможно, уже заселился в одном из элитных отелей. Покинул ли адвокат Россию вместе с ним — неизвестно, однако последние дни дозвониться до юриста невозможно, а от комментариев Жорин отказывается.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск. Тогда директор артиста заявил, что в столице Белоруссии у рэпера запланировано выступление на частной вечеринке.

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея ООО «Раймс Мьюзик» заподозрили в пропаганде наркотиков — иск зарегистрировали в Зюзинском суде столицы. Организации грозит штраф от 1 до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Самого рэпера в июне оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розове вино — 2» и «Family».

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,СКР,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители