Моргенштерн мог сбежать в Дубай

Рэпер Алишер Моргенштерн мог улететь в Дубай после того, как покинул Россию. Как сообщает «Пятый Канал» со ссылкой на собственный источник, в аэропорту его якобы сопровождал адвокат Сергей Жорин.

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По данным инсайдера, музыкант вылетел накануне поздно ночью и возможно, уже заселился в одном из элитных отелей. Покинул ли адвокат Россию вместе с ним — неизвестно, однако последние дни дозвониться до юриста невозможно, а от комментариев Жорин отказывается.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск. Тогда директор артиста заявил, что в столице Белоруссии у рэпера запланировано выступление на частной вечеринке.

Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея ООО «Раймс Мьюзик» заподозрили в пропаганде наркотиков — иск зарегистрировали в Зюзинском суде столицы. Организации грозит штраф от 1 до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.