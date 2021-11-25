Ургант высказался об обвинениях СК в адрес Моргенштерна

Ранее в СМИ появилась информация, что Моргенштерн покинул Россию. Говорилось, что рэпера видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. Затем в Сети появилось видео, на котором блогер что-то обсуждает с охранниками в вагоне поезда, а жена музыканта сидит рядом с ним.