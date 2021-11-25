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Ургант высмеял обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своем шоу «Вечерний Ургант» заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. Выпуск опубликован на YouTube-канале шоу.

Ургант высказался об обвинениях СК в адрес Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант вместе со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым обсуждали новость про Бастрыкина и Моргенштерна. Хрусталев задал вопрос, не должен ли СК доказать преступление, которое приписывается Моргенштерну.

«Это самое распространенное заблуждение. К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях», — высказался с сарказмом Ургант.

Напомним, Александр Бастрыкин в ходе конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн якобы продает в социальных сетях наркотики, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Ранее в СМИ появилась информация, что Моргенштерн покинул Россию. Говорилось, что рэпера видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. Затем в Сети появилось видео, на котором блогер что-то обсуждает с охранниками в вагоне поезда, а жена музыканта сидит рядом с ним.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
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