Ургант высказался об обвинениях СК в адрес Моргенштерна

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своем шоу «Вечерний Ургант» заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. Выпуск опубликован на YouTube-канале шоу.
Ургант вместе со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым обсуждали новость про Бастрыкина и Моргенштерна. Хрусталев задал вопрос, не должен ли СК доказать преступление, которое приписывается Моргенштерну.
«Это самое распространенное заблуждение. К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях», — высказался с сарказмом Ургант.
Напомним, Александр Бастрыкин в ходе конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн якобы продает в социальных сетях наркотики, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».