Ургант высмеял заявление Бастрыкина о Моргенштерне

Телеведущий Иван Ургант высмеял в своем шоу «Вечерний Ургант» заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками через интернет. Выпуск опубликован на Youtube-канале шоу.

Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил что Моргенштерн якобы торгует в социальных сетях наркотиками, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев обсуждали новость про Бастрыкина и Моргенштерна. Хрусталев поинтересовался, не должен ли СК доказать приписываемое Моргенштерну преступление.

«Это самое распространенное заблуждение. К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях», — пошутил Ургант.