В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Ургант высмеял заявление Бастрыкина об интернет-наркоторговце Моргенштерне

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Телеведущий Иван Ургант высмеял в своем шоу «Вечерний Ургант» заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками через интернет. Выпуск опубликован на Youtube-канале шоу.

Ургант высмеял заявление Бастрыкина о Моргенштерне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил что Моргенштерн якобы торгует в социальных сетях наркотиками, пока сотрудники правоохранительных органов «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев обсуждали новость про Бастрыкина и Моргенштерна. Хрусталев поинтересовался, не должен ли СК доказать приписываемое Моргенштерну преступление.

«Это самое распространенное заблуждение. К счастью, Следственный комитет ничего не должен доказывать! Моргенштерн должен доказать, что он не торгует наркотиками в соцсетях», — пошутил Ургант.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн уехал из России. Утверждалось, что рэпера видели утром 24 ноября вместе с женой и охранником при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. Затем было опубликовано видео, на котором музыкант что-то обсуждает с охранниками в вагоне поезда, жена сидит рядом с ним.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Александр Бастрыкин,СКР,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители