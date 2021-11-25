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Лариса Гузеева устраивала скандалы в Коммунарке

Popcake.tv
24 минуты назад

Лариса Гузеева уже вылечилась от коронавируса и наконец-то чувствует себя хорошо. Появились разговоры, что Лариса Гузеева в Коммунарке лежала вместе с Валерием Гаркалиным, который недавно скончался от недуга.

Стало известно о безобразном поведении Гузеевой в Коммунарке
Фото: InstagramInstagram

Теперь выяснилось, что Лариса очень странно вела себя в Коммунарке. Она устраивала настоящие скандалы. В программе, которая была посвящена кончине Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. В репортаже было сказано, что после того, как Гузеева стала приходить в себя, она начала ругаться с врачами. Звезда требовала себе вкусную еду и отдельный уход.

Напомним, от коронавируса скончались многие известные артисты. Например, в 2021 году не стало Владимира Меньшова, великого режиссёра. Артист боролся всего несколько недель с болезнью, но не справился и умер. Его супруга Вера Алентова тоже лежала в больнице, но смогла вылечиться от недуга. Женщина могла не успеть попрощаться с Меньшовым, но все-таки выздоровела и проводила любимого мужа в последний путь.

Певица МакSим тоже долгое время боролась за свою жизнь — больше двух месяцев она находилась в больнице. Однако врачи смогли ее спасти. Артистка пришла в себя и уже даже выступает на сцене.

Шоу-бизнес,Нина Русланова,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Лариса Гузеева,
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