Лоза ответил на приглашение посетить «красную зону»

Певец Юрий Лоза ответил на открытое письмо 11 российских врачей, в котором антипрививочников приглашали посетить «красную зону» больниц. В своем Facebook он написал, что подобной экскурсией его не удивить, так как за свою жизнь он похоронил достаточно людей.
По его словам, звать здорового человека в красную зону бессмысленно, если только перед медиками не стоит цель заразить его.
«Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?» — написал певец.
Лоза также заявил, что принудительные прививки, «уколы непонятно чем» — недопустимы.
«Гинцбург – это продавец вакцины, а где вы видели продавца, который признается, что его товар плох или просрочен?» — добавил музыкант.
Ранее главные врачи крупных больниц России для борьбы с COVID-19 пригласили противников вакцинации посетить красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19. Они официально обратились к наиболее известным антипрививочникам — лидерам «Справедливой России» и КПРФ Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, политологу Сергею Кургиняну, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, певице Наталье Ветлицкой, актрисе Марии Шукшиной, музыканту Константину Кинчеву, телеведущему Оскару Кучеру, певцу и композитору Юрию Лозе.