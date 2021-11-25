Лоза ответил на приглашение посетить «красную зону»

Певец Юрий Лоза ответил на открытое письмо 11 российских врачей, в котором антипрививочников приглашали посетить «красную зону» больниц. В своем Facebook он написал, что подобной экскурсией его не удивить, так как за свою жизнь он похоронил достаточно людей.