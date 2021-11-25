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Лоза ответил на приглашение посетить «красную зону»

Елена Прошина
46 минут назад

Певец Юрий Лоза ответил на открытое письмо 11 российских врачей, в котором антипрививочников приглашали посетить «красную зону» больниц. В своем Facebook он написал, что подобной экскурсией его не удивить, так как за свою жизнь он похоронил достаточно людей.

Лоза ответил на приглашение посетить «красную зону»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, звать здорового человека в красную зону бессмысленно, если только перед медиками не стоит цель заразить его.

«Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?» — написал певец.

Лоза также заявил, что принудительные прививки, «уколы непонятно чем» — недопустимы.

«Гинцбург – это продавец вакцины, а где вы видели продавца, который признается, что его товар плох или просрочен?» — добавил музыкант.

Ранее главные врачи крупных больниц России для борьбы с COVID-19 пригласили противников вакцинации посетить красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19. Они официально обратились к наиболее известным антипрививочникам — лидерам «Справедливой России» и КПРФ Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, политологу Сергею Кургиняну, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, певице Наталье Ветлицкой, актрисе Марии Шукшиной, музыканту Константину Кинчеву, телеведущему Оскару Кучеру, певцу и композитору Юрию Лозе.

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