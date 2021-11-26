Ургант пошутил над спором медиков и антиваксеров

Телеведущий Иван Ургант в программе своего вечернего шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над дискуссией антипрививочников и медиков, которые пригласили известных антиваксеров на "экскурсию" в красные зоны, морги и реанимации. Ургант отметил, что антиваксеры готовят медикам ответ, где утверждают, что они не против прививок, а осуждают поголовную принудительную вакцинацию.

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"Сложная ситуация: на стороне медиков здравый смысл, на стороне антипрививочников — Оскар Кучера", — отшутился телеведущий.

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Он продолжил: "Назревает первая медицинская антиваксерная война. Сейчас идут тактические сражения"

Ургант также высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказавшихся идти в "красные зоны". Об этом в ответных индивидуальных письмах уже сообщили актриса Мария Шукшина и музыкант Юрий Лоза.

"Антиваксеры разгадали хитрый план, ушли от засады. Но если отношения обострятся, антиваксерам придется туго, потому что их на фронт могут не пустить без QR-кода, — отшутился звезда Первого канала. Открытое письмо известным антиваксерам написали главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей.

Зюганов заявил, что никогда не был противником вакцинации, отметив, что каждая прививка должна быть строго обоснована с научной точки зрения. По его словам, российские власти раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных и устроили "электронный концлагерь".