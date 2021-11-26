Ургант пошутил над спором медиков и антиваксеров

Телеведущий Иван Ургант в программе своего вечернего шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над дискуссией антипрививочников и медиков, которые пригласили известных антиваксеров на "экскурсию" в красные зоны, морги и реанимации. Ургант отметил, что антиваксеры готовят медикам ответ, где утверждают, что они не против прививок, а осуждают поголовную принудительную вакцинацию.
"Сложная ситуация: на стороне медиков здравый смысл, на стороне антипрививочников — Оскар Кучера", — отшутился телеведущий.
Он продолжил: "Назревает первая медицинская антиваксерная война. Сейчас идут тактические сражения"
Ургант также высмеял антипрививочников-знаменитостей, отказавшихся идти в "красные зоны". Об этом в ответных индивидуальных письмах уже сообщили актриса Мария Шукшина и музыкант Юрий Лоза.
"Антиваксеры разгадали хитрый план, ушли от засады. Но если отношения обострятся, антиваксерам придется туго, потому что их на фронт могут не пустить без QR-кода, — отшутился звезда Первого канала. Открытое письмо известным антиваксерам написали главврачи и заведующие отделениями российских крупных госпиталей.
В документе сказано, что антипрививочников-знаменитостей приглашают на экскурсию по "красным зонам" ковидных госпиталей. Письмо в частности адресовано актрисе Марии Шукшиной, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, заместителю председателя Госдумы Петру Толстому, депутату Вячеславу Лысакову, лидеру движения "Суть времени" Сергею Кургиняну, актерам Оскаре Кучере и Егору Бероеву, а также музыкантам Константину Кинчеву, Кате Лель, Наталье Ветлицкой и Юрию Лозе.
Зюганов заявил, что никогда не был противником вакцинации, отметив, что каждая прививка должна быть строго обоснована с научной точки зрения. По его словам, российские власти раскололи людей на вакцинированных и невакцинированных и устроили "электронный концлагерь".
Российский певец Юрий Лоза в беседе с "Газетой. Ru" заявил, что не собирается посетить "красную зону" и не понимает, зачем главврачи направили открытое письмо с приглашением. Он полагает, что в больнице может заразиться "внутрибольничной инфекцией".