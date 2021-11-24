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Дочь Киркорова пришла в кинотеатр в наряде за 700 тысяч рублей

Елена Прошина
22 минуты назад

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория появилась на премьере мультфильма «Энканто» в наряде стоимостью почти в 700 тысяч рублей. Сумму образа девочки оценил WMJ.ru.

Дочь Киркорова пришла в кинотеатр в наряде за 700 тысяч рублей
Фото: InstagramInstagram

По данным издания, Алла-Виктория для посещения кинотеатра выбрала костюм Gucci, состоящий из жакета и брюк, за 110 тысяч рублей и футболку Versace за 10 600 рублей. Самой дорогой вещью в образе девятилетней дочери Киркорова стала сумка от Dolce&Gabbana стоимостью 561 500 рублей.

Посмотреть мультфильм вместе с Аллой-Викторией пришел ее отец и брат Мартин. Компанию звездной семье также составили школьные друзья ребят.

«Заслужили выход в кино за пятерки», — подписал фотографии с просмотра мультфильма в Instagram-аккаунте Филипп Киркоров.

Сам певец выбрал для посещения кинотеатра наряд от Louis Vuitton.

Через несколько дней Алла-Виктория отметит свое 10-летие. Праздничную вечеринку планируют провести на вилле в Подмосковье в стилистике мультфильма «Круэлла».

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Louis Vuitton,WMJ.RU,
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