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Гузеева объяснила свои слова о не привитом Гаркалине

Елена Прошина
53 минуты назад

Телеведущая Лариса Гузеева в личном Instagram-аккаунте опровергла свои слова о том, что актер Валерий Гаркалин не был привит от COVID-19.

Гузеева объяснила свои слова о не привитом Гаркалине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Написать пост звезду «Давай поженимся!» заставил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. Во время эфира были показаны скриншоты спора Гузеевой с артистом Сергеем Рогожиным, в котором телеведущая утверждала, что актер не был привит от коронавируса.

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту», — написала Гузеева.

По ее словам, они с Гаркалиным действительно лежали в больнице в соседних палатах, но физически никогда не виделись. Также Гузеева отметила, что никогда и нигде не говорила и не писала постов о том, что актер покупал сертификат о вакцинации или делился этим с ней.

Никас Сафронов предрек появление «внебрачных детей» Гаркалина

Дочь Гаркалина Ника ранее сообщала, что ее отец летом проходил вакцинацию «Спутником V».

Шоу-бизнес,Нина Русланова,Сергей Рогожин,Валерий Гаркалин,Никас Сафронов,Андрей Малахов,Лариса Гузеева,
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