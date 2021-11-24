Гузеева объяснила свои слова о не привитом Гаркалине

Телеведущая Лариса Гузеева в личном Instagram-аккаунте опровергла свои слова о том, что актер Валерий Гаркалин не был привит от COVID-19.
Написать пост звезду «Давай поженимся!» заставил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. Во время эфира были показаны скриншоты спора Гузеевой с артистом Сергеем Рогожиным, в котором телеведущая утверждала, что актер не был привит от коронавируса.
«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту», — написала Гузеева.
По ее словам, они с Гаркалиным действительно лежали в больнице в соседних палатах, но физически никогда не виделись. Также Гузеева отметила, что никогда и нигде не говорила и не писала постов о том, что актер покупал сертификат о вакцинации или делился этим с ней.
Дочь Гаркалина Ника ранее сообщала, что ее отец летом проходил вакцинацию «Спутником V».