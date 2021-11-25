Знаменитая телесваха Лариса Гузеева снова оказалась в центре скандала. Клевета в адрес покойного Валерия Гаркалина, которая вызвала волну хейта в Сети, может обойтись артистке очень дорого.

Печальное известие о смерти легендарного актера Валерия Гаркалина звезда программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева превратила в некрасивую склоку. В комментариях в Facebook сваха заявила, что лично лежала рядом с умирающим Гаркалиным, который якобы говорил, что у него нет ни одной прививки от коронавируса. Ее слова неожиданно подтвердил старый приятель, продюсер Евгений Фридлянд:

"Он не прививался, у него был купленный сертификат - сам в больнице признался", - заявил он.

Подобные «откровения» якобы сведущих коллег, разумеется, тут же распространились по Сети и попали в прессу. Позже Гузеева призналась, что намеренно оболгала Гаркалина, чтобы «остановить поток антипрививочного мракобесия», и от своих слов отказалась. То же самое сделал и Фридлянд.

Тогда за сплетни о покойном на Гузееву обрушилась волна хейта. Ведущей пришлось даже закрыть комментарии к постам в ее личном аккаунте в «Инстаграме», но за потоком негатива в Сети может последовать и более суровое наказание, уверен адвокат Андрей Алешкин. Лариса Андреевна так и не принесла извинений родственникам ушедшего Валерия Гаркалина, которые были вынуждены доказывать всем, что актер действительно получал прививки, но скончался из-за серьезных проблем с сердцем, которые коронавирус усугубил.

"Действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет». Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом", - заявил специалист.