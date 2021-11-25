В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Гузееву жестко накажут за слова о скончавшемся Гаркалине

Экспресс газетаиещё 11
57 минут назад

Знаменитая телесваха Лариса Гузеева снова оказалась в центре скандала. Клевета в адрес покойного Валерия Гаркалина, которая вызвала волну хейта в Сети, может обойтись артистке очень дорого.

Печальное известие о смерти легендарного актера Валерия Гаркалина звезда программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева превратила в некрасивую склоку. В комментариях в Facebook сваха заявила, что лично лежала рядом с умирающим Гаркалиным, который якобы говорил, что у него нет ни одной прививки от коронавируса. Ее слова неожиданно подтвердил старый приятель, продюсер Евгений Фридлянд:

"Он не прививался, у него был купленный сертификат - сам в больнице признался", - заявил он.

Подобные «откровения» якобы сведущих коллег, разумеется, тут же распространились по Сети и попали в прессу. Позже Гузеева призналась, что намеренно оболгала Гаркалина, чтобы «остановить поток антипрививочного мракобесия», и от своих слов отказалась. То же самое сделал и Фридлянд.

Тогда за сплетни о покойном на Гузееву обрушилась волна хейта. Ведущей пришлось даже закрыть комментарии к постам в ее личном аккаунте в «Инстаграме», но за потоком негатива в Сети может последовать и более суровое наказание, уверен адвокат Андрей Алешкин. Лариса Андреевна так и не принесла извинений родственникам ушедшего Валерия Гаркалина, которые были вынуждены доказывать всем, что актер действительно получал прививки, но скончался из-за серьезных проблем с сердцем, которые коронавирус усугубил.

Умер актер Валерий Гаркалин

"Действия телеведущей подпадают под статью 128.1 часть 2 УК РФ «Клевета, совершенная с использованием сети Интернет». Наказание предусмотрено серьезное: от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на два года. Если ранее знаменитость не привлекалась к уголовной ответственности, думаю, в этом случае все может закончиться штрафом", - заявил специалист.

Алешкин добавил, что родные Гаркалина пока не подавали заявления в полицию, но имеют полное право сделать это, потребовав еще и возместить им моральный вред за репутационные потери.

Шоу-бизнес,Видео,Евгений Фридлянд,Валерий Гаркалин,Андрей Алешкин,Лариса Гузеева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители