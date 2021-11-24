Звезд эстрады лишают надбавок к пенсии

«Такие обращения поступают в РАО довольно часто. Причем не только от пенсионеров, но надбавок также лишают инвалидов и тех, кто получает пособия по уходу за инвалидами. Только за 2021 год нами было выдано авторам более 120 справок о том, что они являются членами РАО на основании договоров о передаче полномочий по управлению правами правообладателя на коллективной основе, авторы не являются сотрудниками РАО, а получаемое авторское вознаграждение не является заработной платой», — рассказал «Ридус» председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев.