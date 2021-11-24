Звезд эстрады лишают надбавок к пенсии

Пенсионный фонд России перестал выплачивать надбавки к пенсии звездам эстрады из-за получения ими отчислений от Российского авторского общества. Об этом «Ридус» сообщила певица Инна Желанная.
Она также перестала получать надбавки к пенсии. В ПФР действия обосновали тем, что она работает в РАО. Желанной пришлось получать справку о том, что она не трудоустроена в организации.
«Еще они нашли фирму, которая якобы до сих пор отчисляет за меня налоги и проценты в пенсионный фонд. Я нашла эту фирму, с ней действительно был заключен авторский договор, но его срок закончился в 2018 году, и с тех пор они ничего не отчисляли. Такую справку они мне тоже дали, — добавила Желанная.
Сейчас певица с помощью адвоката подготовила обращения в Департамент социальной защиты Москвы и прокуратуру.
С подобной ситуацией столкнулись также композитор Давид Тухманов.
«Такие обращения поступают в РАО довольно часто. Причем не только от пенсионеров, но надбавок также лишают инвалидов и тех, кто получает пособия по уходу за инвалидами. Только за 2021 год нами было выдано авторам более 120 справок о том, что они являются членами РАО на основании договоров о передаче полномочий по управлению правами правообладателя на коллективной основе, авторы не являются сотрудниками РАО, а получаемое авторское вознаграждение не является заработной платой», — рассказал «Ридус» председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев.
Он отметил, что сейчас группа членов общества готовит иск против ПФР.