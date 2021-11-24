Модель из Крыма исключили из топ-финалисток конкурса "Мисс Земля"

"Но родилась и выросла я в Крыму. Именно этот факт хотели утаить организаторы, присылая мне сообщения с просьбой̆ не упоминать о Крыме и удалить все публикации, чего, естественно, я делать не стала. Мне изначально организаторы дали понять, что если представлять Крым, то шансы на победу крайне низки", - пояснила модель.