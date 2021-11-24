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Модель из Крыма исключили из топ-финалисток конкурса "Мисс Земля"

Елена Прошина
21 минуту назад

Модель из Крыма Юлия Павликова заявила, что ее исключили из списка топ-финалисток международного конкурса красоты "Мисс Земля" из-за крымской прописки, пишет РИА Новости.

Модель из Крыма исключили из топ-финалисток конкурса "Мисс Земля"
Фото: InstagramInstagram

"На протяжении двух месяцев регулярно публиковался рейтинг участниц, в котором я стабильно держала лидерство на 5-11 строчке из 89 участниц со всего мира. Но в итоге, в число топ-20 финалисток конкурса меня не включили. Организаторы комментировать ситуацию отказываются. Но реальная причина мне известна – это крымская прописка. Я стала жертвой политических игр", - считает Павликова.

По ее мнению, организаторы конкурса хотели избежать политического скандала. Павликова сообщила, что на конкурсе она представляла Болгарию, так как ее отец родом оттуда.

"Но родилась и выросла я в Крыму. Именно этот факт хотели утаить организаторы, присылая мне сообщения с просьбой̆ не упоминать о Крыме и удалить все публикации, чего, естественно, я делать не стала. Мне изначально организаторы дали понять, что если представлять Крым, то шансы на победу крайне низки", - пояснила модель.

Девушка готовилась к конкурсу два месяца. Она выполнила все задания, даже последнее, которое сделали всего две участницы.

"Я считаю, что это жестокая дискриминация и необъективная оценка организаторов. Недопустимо политизировать конкурс, который, тем более, главным образом призван пропагандировать защиту окружающей среды", - заключила Павликова.

Международный конкурс красоты "Мисс Земля" ежегодно проходит на Филиппинах под эгидой ООН. В этом году из-за пандемии он прошел в онлайн-формате. Победительницей стала представительница Белиза (Центральная Америка).

Шоу-бизнес,ООН,РИА Новости,
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