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«Полная пустота»: Киркоров рассказал о чувствах после развода с Пугачевой

Елена Прошина
38 минут назад

Певец Филипп Киркоров признался, что пережил стресс и шок после развода с Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью журналу ОК!.

«Полная пустота»: Киркоров рассказал о чувствах после развода с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Случился развод и казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Новогодняя ночь 2004/2005, я совершенно один в квартире на Земляном Валу. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: "Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак", — потому что на душе была просто выжженная земля. Казалось, что жизнь остановилась. Для меня это был шок, стресс, кошмар. И вот я сижу, по телевизору показывают "Огонек" безумный, я в нем тоже снимался. И все, никаких сигналов. В голову полезли самые дурные мысли. Самые», — сказал Киркоров.

Также, по словам певца, на тот момент у него совсем не было финансов. Ему позвонила подруга и пригласила выступить перед богатыми людьми. Киркоров попросил «астрономически-космическую» сумму и после подтверждения поехал в указанное место.

«Приехал за мной лимузин, по дороге забрал своих ребят, которые были в кино, на ходу составили программу. Почему для меня Новый год, возвращаемся к началу, так много значит? Потому что с того Нового года началась вторая белая страница моей жизни. И как все полетело!» — заключил Киркоров.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Журнал ОК!,
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