«Полная пустота»: Киркоров рассказал о чувствах после развода с Пугачевой

«Случился развод и казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Новогодняя ночь 2004/2005, я совершенно один в квартире на Земляном Валу. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: "Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак", — потому что на душе была просто выжженная земля. Казалось, что жизнь остановилась. Для меня это был шок, стресс, кошмар. И вот я сижу, по телевизору показывают "Огонек" безумный, я в нем тоже снимался. И все, никаких сигналов. В голову полезли самые дурные мысли. Самые», — сказал Киркоров.