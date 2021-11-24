Instagram ввел санкции против аккаунта Марии Шукшиной

Социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей Марии Шукшиной, которая выступает против обязательной вакцинации, пишет "Лента.ру".

Фото: Instagram Instagram

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — цитирует издание сообщение на странице Шукшиной при попытке подписаться на аккаунт.

После просмотра данного предупреждения оформить подписку было можно.

В настоящее время это предупреждение не появляется.

Шукшина неоднократно выступала против обязательной вакцинации. В своем последнем посте она ответила на призыв врачей к известным личностям, выступающим против вакцинации, посетить "красную" зону ковидных больниц. Телеведущая в свою очередь пригласила врачей в "зеленую" зону, "где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова».