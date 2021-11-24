Instagram ввел санкции против аккаунта Марии Шукшиной

Социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей Марии Шукшиной, которая выступает против обязательной вакцинации, пишет "Лента.ру".
«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — цитирует издание сообщение на странице Шукшиной при попытке подписаться на аккаунт.
После просмотра данного предупреждения оформить подписку было можно.
В настоящее время это предупреждение не появляется.
Шукшина неоднократно выступала против обязательной вакцинации. В своем последнем посте она ответила на призыв врачей к известным личностям, выступающим против вакцинации, посетить "красную" зону ковидных больниц. Телеведущая в свою очередь пригласила врачей в "зеленую" зону, "где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова».
Ранее одиннадцать российских врачей написали открытое письмо противникам вакцинации. В частности, оно адресовано лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе, пишет РИА Новости.
В нем медики призывают посетить "красные" зоны, реанимации и паталогоанатомические отделения больниц. Они выразили надежду, что после этого известные личности, к которым прислушиваются их поклонники и последователи, возможно, изменят свое мнение, "и меньше людей будет умирать".