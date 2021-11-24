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Кинчев ответил на приглашение врачей в «красную зону»

Елена Прошина
40 минут назад

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев ответил на открытое письмо врачей заявлением, что проходил лечение от коронавируса в «красной зоне». В своем Instagram музыкант заявил, что больше месяца находился в реанимации.

Кинчев ответил на приглашение врачей в «красную зону»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провёл в реанимации в "красной зоне" и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи. Низкий поклон профильным специалистам», — заявил Кинчев.

Напомним, что 11 главврачей российских больниц, в том числе и глава госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, пригласили противников вакцинации лично посетить ковидные отделения. В частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, Лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле положительно относятся к инициативе, поскольку она якобы может повлиять на мнение антипрививочников благодаря авторитету медработников.

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