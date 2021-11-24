Айза вызвалась оплатить Гуфу свадьбу

Блогер и телеведущая Айза Долматова в stories вызвалась оплатить свадьбу своего бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов), с его новой избранницей Юлией.

Фото: aizalovesam/instagram.com aizalovesam/instagram.com

В конце октября Гуф сделал предложение своей 26-летней возлюбленной, Юлии Королевой. Девушка согласилась выйти за рэпера замуж. Бывшая жена Гуфа никак не комментировала это событие, пока один из подписчиков не спросил, будет ли она присутствовать на свадьбе музыканта.

«Я ее даже оплачу», – отшутилась Долматова.

Она добавила, что пока не собирается замуж в третий раз, так как «можно любить и без этого». Также блогер призналась в нежелании «выбирать» одного из своих бывших возлюбленных.