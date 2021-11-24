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Айза вызвалась оплатить Гуфу свадьбу

Газета.Ru
53 минуты назад

Блогер и телеведущая Айза Долматова в stories вызвалась оплатить свадьбу своего бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов), с его новой избранницей Юлией.

Айза вызвалась оплатить Гуфу свадьбу
Фото: aizalovesam/instagram.comaizalovesam/instagram.com

В конце октября Гуф сделал предложение своей 26-летней возлюбленной, Юлии Королевой. Девушка согласилась выйти за рэпера замуж. Бывшая жена Гуфа никак не комментировала это событие, пока один из подписчиков не спросил, будет ли она присутствовать на свадьбе музыканта.

«Я ее даже оплачу», – отшутилась Долматова.

Она добавила, что пока не собирается замуж в третий раз, так как «можно любить и без этого». Также блогер призналась в нежелании «выбирать» одного из своих бывших возлюбленных.

Айза и Гуф поженились в 2008 году, их роман чередовался ссорами и примирениями, но через шесть лет супруги все-таки развелись. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным, Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался.

Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,Дмитрий Анохин,Юлия Королева,
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