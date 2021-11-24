Лоза обвинил врачей в желании заразить его COVID

Российский певец Юрий Лоза заявил, что не будет посещать «красную зону» и не понимает, с какой целью главврачи направили открытое письмо с приглашением противникам вакцинации в морги и ковидные госпитали. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что в больнице он может заразиться внутрибольничной инфекцией.
«Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? Я недавно болел, я знаю, у меня был вирусный бронхит. В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач. Если вас положат в общую палату или в коридоре этой больницы, то все больные, которые вокруг вас, передадут вам свои заболевания. Причем то, что передается воздушно-капельным путем, будет и в вас тоже. Поэтому вести меня, здорового человека, в больницу — это значит заразить меня», — заявил Лоза.
Он подчеркнул, что у него хватает «фантазии понять», что такое «тяжело болеть». По мнению Лозы люди болеют одинаково вне зависимости от наличии прививки, а врачи «красной зоны» заинтересованы в доплатах.
«Врачи заинтересованы, потому что им надо получать доплату. Они заинтересованные лица, как и Гинцбург, который создал вакцину, он продавец вакцины, ему надо ее продавать. Я не говорю с заинтересованными лицами, я слушаю незаинтересованных, которые никак не связаны никакими обязательствами и не имеют выгоды из того, что говорят», — заявил композитор.
Он отметил, что считает «незаинтересованными» тех врачей, которые не связаны с российской фармакологической индустрией — американских, французских, латвийских и других.
Напомним, что 11 главврачей российских больниц, в том числе и глава госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, пригласили противников вакцинации лично посетить ковидные отделения. В частности, медики обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, Лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову, актрисе Марии Шукшиной и певцу Юрию Лозе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле положительно относятся к инициативе, поскольку она якобы может повлиять на мнение антипрививочников благодаря авторитету медработников.