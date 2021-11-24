Лоза обвинил врачей в желании заразить его COVID

«Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? Я недавно болел, я знаю, у меня был вирусный бронхит. В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач. Если вас положат в общую палату или в коридоре этой больницы, то все больные, которые вокруг вас, передадут вам свои заболевания. Причем то, что передается воздушно-капельным путем, будет и в вас тоже. Поэтому вести меня, здорового человека, в больницу — это значит заразить меня», — заявил Лоза.