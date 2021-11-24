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В Гильдии актеров рассказали о состоянии Светличной

Елена Прошина
1 час назад

Актриса Светлана Светличная проходит плановое лечение и чувствует себя нормально. Об этом сообщила директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина, пишет РИА Новости.

Стало известно о состоянии госпитализированной Светличной
Фото: ТАССТАСС

"Чувствует себя нормально, это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – заявила Гущина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Светличная якобы доставлена в больницу из-за поражения сосудов головного мозга. В частности, по словам внучки актрисы Марии Ивашовой, с помощью консьержа Светличная смогла вызвать себе скорую помощь и согласилась на госпитализацию.

"Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", – сообщала Мария.

В свою очередь друг звезды Иван Николаев рассказал, что у артистки после новостей об "исчезновении" был выявлен коронавирус.

"Насколько я знаю, у нее ковид, и в ковидное отделение попасть невозможно. <…> После того, как ее пропажа случилась, насколько я знаю, она из больниц не вылезала", – подчеркнул Иван.

"Исчезновение" Светличной случилось в октябре. Сообщалось, что она ушла из дома 20 октября и перестала отвечать близким. После этого "пропавшая" актриса появилась в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Шоу-бизнес,Иван Николаев,Светлана Светличная,Андрей Малахов,
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