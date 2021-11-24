Зайцева назвала «брехней» смерть Руслановой от COVID

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева назвала «брехней» смерть актрисы Нины Руслановой от коронавируса. Как сообщает NEWS.ru, на церемонии прощания с артисткой в Доме кино звезда фильмов «Здравствуй и прощай» и «Маленькая вера» заявила что «Господь послал ей тяжелую смерть».

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«Не было у нее никакого ковида. Всё они брешут», — заявила Зайцева.

На прощание пришло небольшое количество людей и поклонников Руслановой, что актриса объяснила пандемией. По ее словам, если бы не «проклятый ковид», то очередь желающих проститься с ней «стояла бы, как к Шукшину, от Белорусского вокзала».

«Она была страстная, живая. В театральном все училище приходило смотреть, как она играет. И горе театру Вахтангова, что он ее упустил. Я не буду говорить кто, но ее выжили из театра. На ней надо было строить репертуар!», — подчеркнула коллега умершей.

Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19 в ночь на 22 ноября. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени. 11 ноября артистку все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.