В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Зайцева назвала «брехней» смерть Руслановой от COVID

Елена Прошина
1 час назад

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева назвала «брехней» смерть актрисы Нины Руслановой от коронавируса. Как сообщает NEWS.ru, на церемонии прощания с артисткой в Доме кино звезда фильмов «Здравствуй и прощай» и «Маленькая вера» заявила что «Господь послал ей тяжелую смерть».

Зайцева назвала «брехней» смерть Руслановой от COVID
Фото: ТАССТАСС

«Не было у нее никакого ковида. Всё они брешут», — заявила Зайцева.

На прощание пришло небольшое количество людей и поклонников Руслановой, что актриса объяснила пандемией. По ее словам, если бы не «проклятый ковид», то очередь желающих проститься с ней «стояла бы, как к Шукшину, от Белорусского вокзала».

«Она была страстная, живая. В театральном все училище приходило смотреть, как она играет. И горе театру Вахтангова, что он ее упустил. Я не буду говорить кто, но ее выжили из театра. На ней надо было строить репертуар!», — подчеркнула коллега умершей.

Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19 в ночь на 22 ноября. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени. 11 ноября артистку все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.

Известно, что Русланова привилась от COVID-19 в августе. Из-за этого после смерти артистки телеведущий Андрей Норкин предупредил о начале «плясок на костях» Руслановой.

Шоу-бизнес,Нина Русланова,Андрей Норкин,Людмила Зайцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители