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Раскрыта причина «побега» Моргенштерна в Белоруссию после обвинений Бастрыкина

Lenta.ru
1 час назад

Российский рэпер Алишер Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Об этом сообщил его концертный директор, пишет Daily Storm в своем Telegram-канале.

«В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать», — объяснил собеседник портала.

Ранее СМИ сообщили, что рэпер сбежал из России на фоне обвинений председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Портал Ura.ru со ссылкой на источник предположил, что из Белоруссии Моргенштерн не вернется в Россию, а отправится в одну из европейских стран.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина.

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Жорин,Александр Бастрыкин,СКР,
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