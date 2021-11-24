Раскрыта причина «побега» Моргенштерна в Белоруссию после обвинений Бастрыкина

Российский рэпер Алишер Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Об этом сообщил его концертный директор, пишет Daily Storm в своем Telegram-канале.

«В Белоруссии есть, да, запланировано одно событие. Это частное мероприятие, не готов вам сейчас ничего рассказать», — объяснил собеседник портала.

Ранее СМИ сообщили, что рэпер сбежал из России на фоне обвинений председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Портал Ura.ru со ссылкой на источник предположил, что из Белоруссии Моргенштерн не вернется в Россию, а отправится в одну из европейских стран.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина.