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"МК": пострадавшая при пожаре Хлебникова лежит в больнице под чужим именем

Газета.Ru
27 минут назад

Источник в медицинских кругах в беседе с mk.ru рассказал, о том, как проходит лечение пострадавшей при пожаре в Москве певицы Марины Хлебниковой.

Инсайдер уточнил, что его знакомые работают в ожоговом отделении, где сейчас находится Хлебникова.

«В больнице о певице велено не распространяться. Допуск в ее палату имеют далеко не все врачи. Она проходит не под своим именем, ее вроде как зашифровали, чтобы информация об ее состоянии случайно не просочилась в прессу», — уточнил он.

Медик также подтвердил, что у Хлебниковой 20% ожогов тела. Больше всего пострадала голова — лицо и волосы.

«Хлебникова довольно долго пролежала обожженная в замкнутом пространстве на полу. Она надышалась угарным газом, произошло общее отравление. Сейчас из ее крови вывели токсины, ее сняли с ИВЛ, значит, она приходит в сознание», — сказал он.

Ранее сообщалось, что певец Борис Моисеев расплакался, узнав о произошедшем с Хлебниковой.

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