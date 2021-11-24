Источник в медицинских кругах в беседе с mk.ru рассказал, о том, как проходит лечение пострадавшей при пожаре в Москве певицы Марины Хлебниковой.
Инсайдер уточнил, что его знакомые работают в ожоговом отделении, где сейчас находится Хлебникова.
«В больнице о певице велено не распространяться. Допуск в ее палату имеют далеко не все врачи. Она проходит не под своим именем, ее вроде как зашифровали, чтобы информация об ее состоянии случайно не просочилась в прессу», — уточнил он.
Медик также подтвердил, что у Хлебниковой 20% ожогов тела. Больше всего пострадала голова — лицо и волосы.
«Хлебникова довольно долго пролежала обожженная в замкнутом пространстве на полу. Она надышалась угарным газом, произошло общее отравление. Сейчас из ее крови вывели токсины, ее сняли с ИВЛ, значит, она приходит в сознание», — сказал он.
Ранее сообщалось, что певец Борис Моисеев расплакался, узнав о произошедшем с Хлебниковой.