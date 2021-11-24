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Балерина Александрова госпитализирована с COVID

Елена Прошина
49 минут назад

43-летнюю балерину Марию Александрову доставили в больницу 21 ноября после ее жалоб на недомогание. Тест на коронавирус у экс-примы Большого театра оказался положительным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Балерина Александрова госпитализирована с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время врачи оценивают состояние артистки балета как средней тяжести.

Мария Александрова является Народной артисткой России - этого звания она была удостоена в 2009 году, а также лауреатом премии "Золотая маска". В 90-х годах артистка выступала в паре с Николаем Цискаридзе. До 2 февраля 2017 года Александрова являлась примой-балериной Большого театра. Оттуда она уволилась по собственному желанию.

Ранее 17 ноября балерину Большого театра Мариану Гомес госпитализировали после попытки суицида. Речь идет о 34-летней уроженке Бразилии. О том, что девушка пытается покончить с собой сообщил ее знакомый.

Сама артистка призналась, что поругалась с молодым человеком, а также рассказала о своей беременности. Прибывшие на место полицейские вызвали медиков, которые доставили балерину в больницу.

Шоу-бизнес,Мария Александрова,Николай Цискаридзе,
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