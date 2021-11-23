Стало известно о конфликте Павла Воли со зрителями

Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о конфликтах Павла Воли со зрителями из-за его шуток в адрес гостей Comedy Club.

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В интервью Youtube-проекту «Предельник» Бурносов назвал Волю первооткрывателем в жанре «открытого диалога со зрителем» в России. По его словам, когда Comedy Club только начинался, у Павла возникало немало конфликтов с людьми «с завышенным самомнением», которые приезжали на съемки «на дорогих машинах».

Бурносов рассказал, что зачастую обиженные «яркими и наглыми» шутками люди ждали Волю за кулисами, «и были разные температуры претензий».

«Пару раз были совсем неадекватные (ситуации), вплоть до начинающейся драки», - признался экс-гендиректор Comedy Club Production.