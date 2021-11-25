ЕСПЧ нам не указ. О чем спорят Варшава и Брюссель

КС Польши объяснил, почему признал Европейскую конвенцию неконституционной

В Варшаве признали Европейскую конвенцию о правах человека противоречащей конституции Польши — такое решение огласил КС республики. Речь идет о положении, которое наделяет ЕСПЧ полномочиями оценивать законность назначения членов конституционных судов отдельных стран. Таким образом правовая дискуссия Варшавы с Брюсселем вышла на новый виток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Конституционный суд Польши указал, что Европейская конвенция о правах человека противоречит основному закону республики. Об этом во вторник, 24 ноября, проинформировала пресс-служба инстанции.

Речь идет о положении, которое наделяет Европейский суд по правам человека полномочиями оценивать законность выборов судей КС отдельных стран. Рассмотрение этого вопроса инициировал генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зёбро. Он попросил КС страны изучить соответствие данного пункта Европейской конвенции действующей конституции Польши.

«Конституционный суд постановил, что ЕСПЧ не может пересматривать решения Польского трибунала или назначение его судей», — говорится в сообщении пресс-службы инстанции.

ЕСПЧ ранее признал, что республика нарушила положение в отношении права на справедливое судебное разбирательство при рассмотрении одного из дел. Этот пункт гласит, что «каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумные сроки независимым и беспристрастным судом, созданным в соответствии с законом, при рассмотрении его гражданских прав или по существу уголовного обвинения». Зёбро утверждал, что это положение не распространяется на дела, рассматриваемые Конституционным судом.

«Подчиняется только конституции»

Что касается судей КС, Зёбро указал, что ст. 194 конституции Польши устанавливает монополию Сейма в отношении их избрания, и в действующем законодательстве страны нет инструмента для оценки законности их назначения.

«Европейский суд не вправе оценивать правильность формирования конституционных органов, включая КС, и толкование конвенции не может расширять компетенцию ЕСПЧ за пределы, согласованные подписавшими документ сторонами, в данном случае – Польшей», — отмечается в тексте пресс-релиза.

Комментируя это решение, доверенное лицо президента Польши Дариуш Дудек отметил, что КС не является типичным судом, поскольку «он подчиняется только конституции, у судей есть сроки полномочий, у них даже другая присяга», а решения КС являются окончательными. Он также предупредил об угрозе верховенству закона, связанной с привлечением международных трибуналов к внутренним правовым спорам.

О чем еще спорят Варшава и Брюссель

Конституционный суд Польши ранее утвердил превосходство основного закона республики над европейским.

Европарламент в ответ заявил, что эта инстанция «не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны».

Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство, что и было сделано. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии. Как отмечает EADaily, этот конфликт уже затормозил предоставление Польше €36 млрд в рамках данной программы.

Ежедневные штрафы на €500 тысяч…

В сентябре 2021 года суд Евросоюза обязал Варшаву платить Еврокомиссии ежедневно €500 тыс. штрафа за эксплуатацию шахты «Турув» на польско-чешской границе. Правительство Чехии в феврале подало жалобу против Польши, отмечая, что эксплуатация шахты по добыче бурого угля резко снижает уровень грунтовых вод в населенных пунктах Либерецкого края республики.

В свою очередь, Варшава считает решение суда ЕС «предвзятым и несправедливым» и не намерена прекращать работу шахты «Турув». Более того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не должна выполнять решение о штрафах, отметив, что «оно было принято единолично и подрывает смысл функционирования суда Евросоюза».

«Кто-то безответственный решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте «Турув», не понимая, что это — 7% всей польской энергетики», — подчеркнул он.

...и на €1 млн

В конце октября суд ЕС наложил на Польшу наказание за то, что страна пытается установить приоритет собственного законодательства над общеевропейским.