Певица Луна назвала Крым украинским

«Крым — это Украина, так как в моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, с папой, мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок. Теплые воспоминания. Бабушка, которая жарила мне блинчики, кормила меня ими, а я ныряла в Черное море и плавала там. Как я могу считать иначе? Для меня это так», - сказала Луна.