Певица Луна назвала Крым украинским

Украинская певица Луна (настоящее имя – Кристина Герасимова) назвала Крым украинским. Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак для Youtube-проекта «Осторожно, Собчак».
По словам певицы, в детстве она часто приезжала в Крым в гости к бабушке.
«Крым — это Украина, так как в моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой, с папой, мы отдыхали в Гурзуфе, я помню дачу Чехова, Алушту, Рабочий уголок. Теплые воспоминания. Бабушка, которая жарила мне блинчики, кормила меня ими, а я ныряла в Черное море и плавала там. Как я могу считать иначе? Для меня это так», - сказала Луна.
Она добавила, что у нее нет задачи угодить всем российским гражданам, а ее слушатели претензий к ней не имеют.
Певица отметила, что ей иногда предъявляют претензии на Украине из-за того, что она поет на русском языке и часто выступает в России. Она также призналась, что российские федеральные каналы ее не приглашают.
31-летняя Кристина Герасимова – певица, модель и автор песен. В 2012-2018 годах была замужем за лидером группы «Грибы» Юрием Бардашем.