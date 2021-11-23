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Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Вероника Полынина
57 минут назад

Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой. Как пишет «Московский комсомолец», Хлебникова лежит в больнице под вымышленным именем, чтобы информация о ее состоянии не просочилась в прессу.

Стало известно о состоянии Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители певицы не дают комментариев и не рассказывают, при каких обстоятельствах произошел пожар.

Источник издания сообщил, что общался с врачами, работающими в ожоговом отделении, в котором сейчас находится Марина Хлебникова.

Он утверждает, что, вопреки информации СМИ, Хлебникова получила ожоги 20% тела, а не 50%.

«Больше всего пострадала голова — лицо и волосы. Странно, такие повреждения больше похожи на то, что в нее будто плеснули горящую жидкость», - предположил собеседник.

Он отметил, что при пожарах люди получают ожоги всего тела и конечностей, а у певицы имеются лишь небольшие ожоги на кистях, локтевых суставах и зоне предплечья, которые она могла получить, когда сбивала с себя пламя.

Представитель Хлебниковой рассказал о ее состоянии

По словам источника, Хлебникова сильно надышалась угарным газом, из ее организма пришлось выводить токсины. Сейчас певицу сняли с ИВЛ, она приходит в себя, стала сама дышать и открывает глаза. Собеседник издания предупредил, что Хлебникова, возможно, не сможет сразу рассказать, что с ней случилось, поскольку после пожара у тяжелых пациентов наблюдается ретроградная амнезия - нарушение памяти о событиях, предшествовавших приступу заболевания либо травмирующему событию. На восстановление памяти требуется время.

В данный момент врачи больше всего опасаются пневмонии после ожога дыхательных путей, которая может вызвать серьезные осложнения.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Московский комсомолец,
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