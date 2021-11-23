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Долина отказалась петь с Моргенштерном

Елена Прошина
1 час назад

Певица Лариса Долина в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» заявила, что не стала бы петь дуэтом с рэпером Алишером Моргенштерном, потому что он ей не нравится как человек и просто не интересен.

Долина отказалась петь с Моргенштерном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он мне как человек очень не нравится, потому что ведет себя недостойно. Во всем должна быть мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чем. Он мне неинтересен просто, поэтому я бы с ним никогда ничего не записала», - пояснила Долина.

Она добавила, что могла бы записать песню с певцом Niletto.

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«У него очень красивый тембр голоса. Я бы научила его немножко дикции, артикуляции, и мы бы с ним, какой-нибудь дуэт, возможно, записали. Мне нравится очень тембрально его голос очень», - считает певица.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,СКР,
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