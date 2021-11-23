Муж погибшей в ДТП с Собчак потребовал $2 млн

Муж Екатерины Тарасовой, которая погибла в Сочи в ДТП с участием машины телеведущей Ксении Собчак, заявил о требовании компенсации в $2 млн, пишет «Комсомольская правда».
ДТП произошло 9 октября на трассе Сочи – «Альпика-Сервис». Автомобиль Mercedes-Maybach, в котором на пассажирском сиденье ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В аварии погибла тренер по йоге из Новосибирска 35-летняя Екатерина Тарасова, еще два человека получили травмы и были госпитализированы. Собчак после аварии уехала с места ДТП на другом такси. Водитель Maybach признал вину. Против него возбудили уголовное дело, он находится под домашним арестом. У Тарасовой осталась семилетняя дочь.
Ранее муж погибшей Антон Тарасов заявлял, что семье не нужна помощь от телеведущей. Но после встречи с ней и адвокатом водителя Maybach изменил мнение, так как считает, что Собчак, говоря об аварии, обманывает в деталях.
«Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя Maybach, она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно. Она говорит, что я ее сосед, что помогает мне», - пояснил Тарасов.
По его словам, это все неправда: и про соседство, и про помощь.
«Вот она сидит в ошейнике передо мной. Якобы пострадала. И это тоже неправда. Никак она не пострадала — ехала на бронированной машине. А чем она помогает-то? Я сказал им: «Перестаньте бряцать словом «помощь», - заявил муж погибшей.
Он подчеркнул, что не взял ни копейки и не принял ни одной услуги в связи со смертью супруги.
«Особенно от тех, кто со стороны Maybach. Ксения тогда спросила: «Хочешь, я найму психолога твоей дочке?» Я ей сказал: «Нет». Она говорит: «Давай в школу хорошую ее устроим?» — «Нет». Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: «Почему водитель даже не выразил соболезнований?». Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации $2 млн. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», - добавил Тарасов.
Адвокат водителя, который вез Ксению Собчак, отказался от комментариев по теме.