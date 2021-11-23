Муж погибшей в ДТП с Собчак потребовал $2 млн

«Особенно от тех, кто со стороны Maybach. Ксения тогда спросила: «Хочешь, я найму психолога твоей дочке?» Я ей сказал: «Нет». Она говорит: «Давай в школу хорошую ее устроим?» — «Нет». Адвокат водителя тоже ко мне приезжал. Я спросил: «Почему водитель даже не выразил соболезнований?». Он мне ответил, что тот просто сошел с ума. Просто неадекват. Я тогда заявил о компенсации $2 млн. То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», - добавил Тарасов.