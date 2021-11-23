Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях, передает RT. Об этом он заявил в ходе видеоконференции между юридическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московским государственным юридическим университетом имени О. Е. Кутафина.
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», - заявил Бастрыкин.
19 ноября стало известно, что СКР в очередной раз проверит творчество Моргенштерна. Как указано в материалах проверки, мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество рэпера содержит пропаганду паразитирующего образа жизни, наркотиков и девиантного поведения. При этом аудитория рэпера состоит в основном из подростков.
Правоохранители подозревают рэпера в склонении неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к употреблению наркотиков (ст. 230 ч. 3 УК РФ), ему может грозить до 15 лет лишения свободы.