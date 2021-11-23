Глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», - заявил Бастрыкин.

19 ноября стало известно, что СКР в очередной раз проверит творчество Моргенштерна. Как указано в материалах проверки, мониторинг Instagram и Youtube показал, что творчество рэпера содержит пропаганду паразитирующего образа жизни, наркотиков и девиантного поведения. При этом аудитория рэпера состоит в основном из подростков.