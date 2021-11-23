Гонорары звезд за новогодние корпоративы резко выросли

Гонорары популярных артистов за выступления на новогодних корпоративах в 2021 году выросли на фоне пандемии в 1,5-2 раза – до 1,5-2 млн рублей, при этом спрос на звезд упал, пишет РБК.

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Как сообщил член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), которая объединяет более 90 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных событий, Павел Воронцов, в среднем гонорар известных артистов с собственным репертуаром на предновогодних корпоративах в 2021 году составляет 1,5–2 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году средний гонорар звезды не превышал 1–1,5 млн рублей. Это связано с тем, что из-за пандемии число концертов ограничено. Цены меняются в зависимости от региона. Выступление столичных звезд в регионах стоит дороже, чем в Москве, на 25-100%. Это связано с тем, что артист в столице может выступить в один день на нескольких корпоративах. А в случае выезда в Санкт-Петербург или Нижний Новгород он должен выделить на выступление около полутора дней.

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При этом общие бюджеты мероприятий практически не изменились, так как подрядчики снизили цены на свои услуги, чтобы поддержать спрос. Средняя цена корпоратива составляет от 10 тыс. до 50 тыс. руб. за человека. VIP-мероприятия для топ-менеджмента - на порядок дороже.

Генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев, наоборот, считает, что спрос на выступления звезд сейчас «настолько слаб», что их заработок может не превысить 70% от своего обычного праздничного сбора. По его словам, «семь из десяти клиентов, которые до пандемии заказывали звездных артистов, в этом году не стали делать вообще никаких заказов либо выбрали онлайн-формат корпоратива». По данным Князева, роста цен на выступления артистов тоже не наблюдается, и «грамотные продюсеры», скорее, снижают расценки к Новому году, а многие из них еще в октябре сообщили, что готовы договариваться и торговаться.

С ним согласен продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, раньше у артиста было по 50 корпоративов под Новый год, сегодня – едва ли 10-15. При этом гонорары сохранились на допандемийном уровне.

В прошлом году столичные власти объявили порядок проведения новогодних корпоративов еще 13 ноября: количество гостей не более 50 человек, мероприятия должны завершиться до 23.00, а гости должны соблюдать социальную дистанцию. В этом году правила все еще не озвучены ни в одном из регионов.

По результатам опроса портала SuperJob, в этом году только 15% участников исследования готовят корпоративную новогоднюю вечеринку в ресторане. В 16% предприятий предновогодние торжества проведут в офисе. Еще 2% компаний будут праздновать за городом. Столько же запланировали онлайн-корпоратив. В 14% компаний вообще не принято проводить подобные мероприятия, в 12% уже несколько лет подряд не организовывают корпоративы из-за сложной экономической ситуации. 37% компаний пока не приняли решение.

Из-за неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году многие заказчики из-за риска новых ограничений тянут до последнего. По словам Князева, когда в начале ноября объявили недельный локдаун, многие клиенты отозвали сделанные ранее заказы на организацию новогодних мероприятий, с некоторыми удалось договориться на условиях 100% постоплаты.